Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı

6 saat önce

MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı, System.String[]

MERSİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Temsili milislerin tren garında karşılandığı kutlamalarda, binlerce vatandaş, Toroslar'dan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen '3 Ocak Kurtuluş Günü' iki ayrı noktada kutlandı. Resmi tören, yer yıl olduğu gibi bu yıl da sabah saat 09.00'da tren garında başladı. Toroslar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Zafer Yürüyüşü' için vatandaşlar, Toroslar Anıt Kavşağı'nda toplanarak, yağmura rağmen Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Tren garında düzenlenen törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile protokol üyeleri, askerler ve öğrenciler katıldı. Törende, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan tren, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe, Başkan Seçer, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Vali Su, trenden inen gazinin öperek uzattığı Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gazilere çiçeklerin sunulmasının ardından törene katılanlar buradan Cumhuriyet Meydanı'na geçti.Kutlamaların Cumhuriyet Meydanı'ndaki bölümü Vali Ali İhsan Su, Tuğamiral Önder Kireçtepe ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol Kültür Merkezi'ne geçti. Burada yapılan konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği mini konser verdi. Konserin ardından Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi temsili kurtuluş gösterisi yaptı. Gösteriler, protokol ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.


Cumhuriyet Meydanı, Mersin, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi O Ses Türkiye'de ortaya çıktı
Sokak ortasında deveye yapılan işkence cezasız kalmadı Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun

Son Dakika Haberleri
19:10 Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu - Son Dakika Haber
19:10 KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum liderliği kendisini Ada'nın tek sahibi sanıyor" - Son Dakika Haber
19:09 Halkın karşı çıkmasına rağmen Avrupa Birliği'ne giren kasaba: Campione D'Italia - Son Dakika Haber
19:01 Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
18:58 Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:34 Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:33 İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:27:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]