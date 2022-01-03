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Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı

03.01.2022 11:46
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentteki kutlama programı, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Mersin Garı'nda muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılanmasıyla başladı.

Ardından, aralarında milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkanın da olduğu heyet, öğrenciler ve vatandaşlarla Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Karabağ Savaşı'nda gazi olan bazı Azerbaycanlı askerler de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile araca binip alandaki katılımcıları selamladı, herkesin bayramını kutladı.

Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, bir asker, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı, bir öğrenci şiir okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce yaşanılanları asla unutmayacaklarını söyledi.

Tarihini bilmeyenin yolunu bulamayacağını belirten Seçer, "Mersin'in kurtuluşu sadece bir şehrin kurtuluşu değildir. Mersin'in kurtuluşu tüm Çukurova'nın, Anadolu'nun hatta bir vatanın kurtuluşudur. Biz Mersin'iz. Hoşgörü ve adaletin mirasçılarıyız. Bu eşsiz mirasa sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Gayrimüslim ailelerin kentimizin karakterine sinmiş, zenginleştirici, kültürel motiflerini de unutmamak gerekir. O nedenle yüzyıllardır büyük bir önemle yaşattığımız barış, hoşgörü ve kardeşlik ruhu, bizim ortak gücümüzdür." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi yaptı

Törende, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli tarafından helikopter ile gerçekleştirilen "üzüm salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de törende konser verdi. Vatandaşlar, programda çalınan marşlara bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı

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Jandarma, Akdeniz, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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