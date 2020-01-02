Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

6 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında tarih boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış yüce Türk milletinin vatanına, bayrağına, kardeşliğe, birlik ve bütünlüğüne uzanan hain ellere asla geçit vermediğini ve bundan sonra da vermeyeceğini belirtti.

Mesajında Su, şunları kaydetti:

"3 Ocak 1922'de verilen bu destansı mücadele ile kazanılan zafer Mersinliler olarak bizim için bir gurur kaynağı, ülkemizin, milletimizin bekası, gelişmesi ve kalkınması için her zaman bir itici güç olmuştur. Bu anlamda bizler ecdadımıza layık olmak ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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