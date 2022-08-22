Dereye düşen çocuk öldü - Son Dakika
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Dereye düşen çocuk öldü

22.08.2022 01:57
Dereye düşen çocuk öldü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ailesiyle piknik yaparken dereye düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, su altındaki kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ailesiyle piknik yaparken dereye düşüp, akıntıya kapılan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, su altındaki kayalıklara sıkışmış halde bulundu. Çocuğun cansız bedeni, tüm çalışmalara rağmen kayalıklardan çıkartılamadı.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Kayacı Vadisi'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için vadiye giden Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal, iddiaya göre dereye düşen terliğini almak isterken suya düştü. Akıntıya kapılan Jamal, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, arama çalışması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden dalgıç polis istedi. Bölgeye sevk edilen dalgıç polisler, birkaç saatlik çalışma sonucunda Jamal'ın cesedini, su altındaki kayalıklara sıkışmış şekilde buldu. Kayalıklara sıkışan ceset, gece saatlerine kadar çıkarılamadı. Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Sabah günün ilk ışıklarıyla cesedin çıkarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Suriye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereye düşen çocuk öldü - Son Dakika

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