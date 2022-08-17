Boğulma tehlikesi atlattı, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi atlattı, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

17.08.2022 19:57
Boğulma tehlikesi atlattı, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde arkadaşı ile birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlarca kurtarılan Celal Atık (47) hastanede 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde arkadaşı ile birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlarca kurtarılan Celal Atık (47) hastanede 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 15 Ağustos günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocahasanlı Hal Plajı'nda meydana geldi. Konya'dan Erdemli'ye gelen Özgür Gürbüz (43) ile arkadaşı Celal Atık (47) kıyafetlerini araçta bırakarak halk plajında denize girdi. Dalgalara kapılan iki arkadaştan boğulan Gürbüz'ün cansız bedeni kayalıklara vururken, Atık ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak sahile çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Atık, hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. İki gündür hastanede yaşam savaşı veren Atık, hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonrası iki arkadaşın cenazeleri memleketlerine gönderildi.


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Mersin'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü Mersin'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü Mersin'de arkadaşı denizde boğulan şahıs da hastanede hayatını kaybetti Mersin'de arkadaşı denizde boğulan şahıs da hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Kocahasanlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğulma tehlikesi atlattı, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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