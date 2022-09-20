Mersin'de bahçede hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bahçeden avokado çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, 2 kişinin bahçeden avokado çaldığını fark etti.
Ekipleri görünce kaçmaya çalışan G.U. ve E.U, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin çuvallara doldurduğu 150 kilogram avokadoyu bahçe sahibine teslim edildi.
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