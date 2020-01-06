Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi

29 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin kırsal kesimlerinde bulunan Büyük Sorkun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli, Karayakup mahallerindeki ilk ve ortaokullar ile ilçe merkezindeki Erdemli Sağlık Meslek Lisesi'nde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Güzeloluk, Erdemli, Sorkun, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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