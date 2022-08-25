Define aramak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlendiler: 2 ölü - Son Dakika
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Define aramak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlendiler: 2 ölü

25.08.2022 00:00
Define aramak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlendiler: 2 ölü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde define aradığı öne sürülen 3 arkadaytan 2'si metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde define aradığı öne sürülen 3 arkadaytan 2'si metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüsametli Mahallesi Andız mevkisinde meydana geldi. Zengin olma hayali ile define aradığı iddia edilen 3 kişi, makilik ve kayalık arazide kuyu kazmaya başladı. Gruptan Alper U., kazılan yerin girişinde kalırken, Kemal Arslantaş ve Ahmet Bulut ise yanlarında jeneratörle çalışan kırıcı ve delici aletle birlikte kuyuya indi.

Yaklaşık 15 metre derinlikteki kuyuya inen arkadaşlarından haber alamayan Alper U., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli önlemleri alarak kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş ve Ahmet Bulut'a ulaştı. Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş'ı kuyudan çıkartarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Arslantaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Metan gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilen Bulut ve Arslantaş'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Alper U.'yu ifadesini almak için gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.


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Define aramak için kuyu açan 2 kişi hayatını kaybetti Define aramak için kuyu açan 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Ahmet Bulut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Define aramak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlendiler: 2 ölü - Son Dakika

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