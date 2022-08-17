Kocahasanlı Halk Plajı'nda arkadaşıyla denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Celal A. (47) da kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Kocahasanlı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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