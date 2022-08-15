Denize giren 2 arkadaştan 1'i boğuldu, diğerinin durumu ağır

MERSİN'in Erdemli ilçesinde denize girip, dalgalara kapılan iki arkadaştan Özgür G.'nin (43) kayalıklarda cesedi bulundu, boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlarca kurtarılan Celal A. (47) ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocahasanlı Hal Plajı'nda meydana geldi. Plajdaki vatandaşlar, su üzerinde hareketsiz yatan bir erkeği görüp, denizden çıkardı. Bilinci kapalı olan kişi, ihbar üzerine plaja sevk edilen ambulans ile Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran kişi, doktorların müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.