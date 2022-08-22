İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.

Kaynak: AA

Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı - Son Dakika

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