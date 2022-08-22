Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı - Son Dakika
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Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı

22.08.2022 23:26
Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına, bugün havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.

Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkartamayan ekipler, dereye akan suyun bir kısmını kesti.

Ekiplerce, kaya parçası kırılarak Jamal'ın cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Çocuğun cesedi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı - Son Dakika
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