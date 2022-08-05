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Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt Mevkisinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Turan'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Dengesini kaybeden kadına daha sonra S.D. yönetimindeki 34 CTU 001 plakalı otomobil çarptı. 62 yaşındaki kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Antalya, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bir çarptı diğeri sürükledi - Son Dakika

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