Ölümle biten kaza kamerada - Son Dakika
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Ölümle biten kaza kamerada

02.08.2022 14:43
Ölümle biten kaza kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'nde Erdemli- Karaman Ayrancı Yolu üzerinde 30 Temmuz günü meydana geldi. Erdemli istikametinden Karaman'a doğru yol kenarındaki boşlukta ilerleyen Süleyman K. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, bir petrol istasyonu yakınına geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Halil Cücü yönetimindeki 33 V 4306 plakalı motosiklet karşıya geçmeye çalışan kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası boynundan ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne hemşire olduğu öğrenilen vatandaşlar da müdahalede bulundu. Kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Halil Cücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili görüntülerin çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde yolda trafik akışı olduğu halde yol kenarındaki boş olan kısmında beyaz renkli kamyonet görünüyor. Bir süre duraklayan kamyonet yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aynı istikametten gelen motosiklet, kamyonete çarpıyor. Motosiklet çarpmanın etkisiyle sürücüyle birlikte birkaç metre sürükleniyor.

Kaza sonrasında yaşananlar ise bir vatandaş tarafından sosyal medyada canlı olarak yayınlandı. O görüntülerde ise kaza sebebiyle toplanan kalabalık, yaralıya müdahale ve ambulansla hastaneye götürülmesi yer alıyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Motosiklet, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümle biten kaza kamerada - Son Dakika

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