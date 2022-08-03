Ölümle biten kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Ölümle biten kaza kamerada

03.08.2022 01:15
Ölümle biten kaza kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'nde Erdemli- Karaman Ayrancı Yolu üzerinde 30 Temmuz günü meydana geldi. Erdemli istikametinden Karaman'a doğru yol kenarındaki boşlukta ilerleyen Süleyman K. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet, bir petrol istasyonu yakınına geldiğinde yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Halil Cücü yönetimindeki 33 V 4306 plakalı motosiklet karşıya geçmeye çalışan kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası boynundan ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne hemşire olduğu öğrenilen vatandaşlar da müdahalede bulundu. Kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Halil Cücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili görüntülerin çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde yolda trafik akışı olduğu halde yol kenarındaki boş olan kısmında beyaz renkli kamyonet görünüyor. Bir süre duraklayan kamyonet yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aynı istikametten gelen motosiklet, kamyonete çarpıyor. Motosiklet çarpmanın etkisiyle sürücüyle birlikte birkaç metre sürükleniyor.

Kaza sonrasında yaşananlar ise bir vatandaş tarafından sosyal medyada canlı olarak yayınlandı. O görüntülerde ise kaza sebebiyle toplanan kalabalık, yaralıya müdahale ve ambulansla hastaneye götürülmesi yer alıyor. - MERSİN

YORUMLAR
500
Akkuyu NGS sahasında çalışmalar hız kesmeden sürüyor Akkuyu NGS sahasında çalışmalar hız kesmeden sürüyor Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular
Kaynak: İHA

Motosiklet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümle biten kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:32:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ölümle biten kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement