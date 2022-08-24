Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

24.08.2022 14:36

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

Cavit Bağ (35) yönetimindeki 33 VMB plakalı motosiklet ile Veli T. idaresindeki 33 L 0152 plakalı kamyonet, Erdemli-Ayrancı kara yolu Kargagediği mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, iki çocuk babası Bağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Veli T. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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