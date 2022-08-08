Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

08.08.2022 10:46
Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonun otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonun otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ö.Ü'nün (45) kullandığı 33 AGJ 168 plakalı tomruk yüklü kamyon, Arpaçbahşiş Mahallesi D-400 kara yolunun kenarında duran M.B. (35) idaresindeki 34 CIZ 294 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.E, N.E. ile M.Y.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyondan saçılan tomrukların yolun kenarından kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Arpaçbahşiş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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