Mersin'de kadını bıçakla ve darbederek yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de kadını bıçakla ve darbederek yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı

30.09.2022 12:56
Mersin'de kadını bıçakla ve darbederek yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kız arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını bıçakla ve darbederek yaralayan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kız arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını bıçakla ve darbederek yaralayan şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

İddiaya göre, H.S. beraberinde arkadaşı M.G. ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen R.E. ile Silifke ilçesi İncekum mevkisinde buluştu.

Bu sırada H.S, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.E'yi darbetti, bıçakla yaraladı.

H.S. daha sonra arkadaşı M.G'nin de yardımıyla R.E'yi arabanın bagajına koyup Yeşilovacık Mahallesi'ndeki bir mezarlığa götürdü.

Mezarlıkta da H.S. ve M.G. tarafından darbedilen kadın, daha sonra şüphelilerce ailesinin evinin önüne bırakıldı.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, ağır yaralanan R.E'yi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri de yaptıkları çalışmayla zanlılar H.S. ve M.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "iştirak halinde silahla yaralama" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı.

R.E'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de kadını bıçakla ve darbederek yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de kadını bıçakla ve darbederek yaralayan zanlı ile arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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