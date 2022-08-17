Erdemli'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Erdemli'de trafik kazası: 2 yaralı

17.08.2022 11:26
Erdemli'de trafik kazası: 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde D-400 karayolunun Silifke-Mersin istikametinde meydana geldi. Nail T. yönetimindeki 80 KE 194 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen başka bir araç arkadan çarptı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı ardından da bir yazlık sitenin istinat duvarının üzerine düştü. Kazada sürücü Nail T. ile birlikte Mehmet K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobile arkadan çarpıp uzaklaştığı öne sürülen aracın bulunması için çalışma başlatıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erdemli'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdemli'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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