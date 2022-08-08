Tomruk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Tomruk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

08.08.2022 11:24
Tomruk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. M.B. (35) yönetimindeki 34 CJZ 294 plakalı otomobil ile Ö.Ü.(45) yönetimindeki 33 AGJ 168 plakalı tomruk yüklü kamyon ışıklı kavşak yakınlarında çarpıştı. Kaza sonrası yoldan çıkan kamyon devrildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile yanında yolcu olarak bulunan H.E., N.E., M.Y.A. ve kamyon şoförü Ö.Ü. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla ilçe merkezindeki devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Arpaçbahşiş, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tomruk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tomruk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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