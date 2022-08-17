Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

17.08.2022 16:04
Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

N.T'nin kullandığı 80 KE 194 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bir sitenin istinat duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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