Bu gece yarısından itibaren zam değil büyük bir indirim geliyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan H.İ, yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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