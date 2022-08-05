Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi

05.08.2022 14:22
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşen kadın, arkadan gelen otomobilin altında kaldığı kazada hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşen kadın, arkadan gelen otomobilin altında kaldığı kazada hayatını kaybetti.

Fatma Turan'a (62), Tömük Mahallesi Yeşilyurt mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın dikiz aynası çarptı.

Çarpma sonucu yere düşen Turan, arkadan gelen S.D'nin kullandığı 34 CTU 001 plakalı otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fatma Turan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına, yolun karşısına geçmek isteyen Turan'ın önce bir aracın dikiz aynasının çarpması sonucu yere düşmesi, daha sonra kadının arkadan gelen otomobilin altında kalması yansıdı.

YORUMLAR
500
Adana'da 169 araç trafikten men edildi Adana'da 169 araç trafikten men edildi Scooterlu jandarma ekipleri devriyede Scooterlu jandarma ekipleri devriyede
Kaynak: AA

Yeşilyurt, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:10 Galatasaray transferde adeta şov yapıyor! Şimdi de Chelsea'nin yıldız futbolcusunun peşinde
14:07 Oyuncu Arda Kural, bir mekan işletmecisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
14:05 Bakan Soylu: Karayılan'ın özel görev verdiği 2 terörist görevi yerine getiremeden sarı torbaya girdi
13:47 Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kabe sahnesi büyük beğeni topladı
13:41 Fenerbahçe ile Serdar Dursun arasında ipler koptu! Golcü oyuncu takımdan ayrılmak için görüşmelere başladı
13:33 Torino ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan, İtalya'ya gitti
13:26 Dünya Superbike Şampiyonası'na Toprak Razgatlıoğlu damgası! Her yarışta podyuma çıkarak adından söz ettirdi
13:14 Müslüme'nin cinayet şüphelisi Hasan Yağal'ın geliniyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilmişti! Gelinden "Bana tecavüz etmedi" açıklaması...
12:44 Togg şarj cihazı test edildi: 25 dakikada bataryayı yüzde 80 oranında doldurdu
12:02 Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 14:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement