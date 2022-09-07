Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı

07.09.2022 20:25

Mersin'in Gülnar ilçesinde 13 saattir devam eden orman yangınına Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman'dan bölgeye sevk edilen destek ekipler de müdahale ediyor. Rüzgarın da etkisi ile kuzeydoğu yönüne yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına ulaştı.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını, evlere kadar ulaştı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildi. Akşama kadar süren çalışmalarda yerleşim yerine yangının ulaşması engellendi. Rüzgarın da etkisi ile kuzeydoğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına ulaştı.

5 İLDEN DESTEK GÖNDERİLDİ

Gece olmasıyla birlikte alevler çevreyi aydınlattı. İki ayrı noktada görünen alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için halen sahada 81 arazöz, itfaiye, jandarma, polis, AFAD olmak üzere 524 personelin görev aldığı belirtildi. 13 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman'dan destek geldiği kaydedildi.

Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor
Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor
Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor
Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor
YORUMLAR
500
Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor Mersin alev alev! Büyüyen yangın Akkuyu Nükleer Santrali'ne yaklaşıyor
Kaynak: İHA

Büyükeceli, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı
20:33 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı
20:25 Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
19:01 Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 21:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement