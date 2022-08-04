Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanık hakim karşısında

04.08.2022 20:41
Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanık hakim karşısında

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına başlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına başlandı.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kayıp olarak aranan Müslüme Yağal'ın geçen yıl 19 Kasım'da ölü bulunmasına ilişkin, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal ile tutuksuz sanıklar büyükannesi A. Yağal, annesi S. Yağal ve suça sürüklenen ağabeyi O. Yağal katıldı.

Mersin Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi adına avukatlar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya sunulan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu ve olay raporlarında, küçük kızın kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği bilgisine yer verildi.

H. Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "Nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "Çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirildi.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Baba M. Yağal'ın müşteki, ağabeyler K. Yağal ve H. Yağal'ın da tanık olarak dinlendiği duruşmada, A. Yağal da mağdur sıfatıyla ifade verdi.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti.

Heyet, H. Yağal'ın tutukluluğunun devamına, diğerlerinin de mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili iddianamede, tutuklu sanık H. Yağal hakkında "Kendisini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme", "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme", "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hapis cezası isteniyor.

İddianamede, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal için de "Suçluyu kayırma" suçundan ceza talep ediliyor.

Olayın geçmişi

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti.

AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba H. Yağal tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Müslüme, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili 4 sanık hakim karşısında - Son Dakika

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