Gülnar'daki orman yangın Silifke'ye sıçradı, Vatandaşları tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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Gülnar'daki orman yangın Silifke'ye sıçradı, Vatandaşları tedbir amaçlı tahliye edildi

07.09.2022 21:14
Gülnar'daki orman yangın Silifke'ye sıçradı, Vatandaşları tedbir amaçlı tahliye edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'ne sıçradı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'ne sıçradı. Orman yangına müdahale devam ederken, bölgedeki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın devam ederken, rüzgarın yön değiştirmesi ile Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'ne sıçradı. Akşam karanlığına kadar helikopterler havadan, arazöz ve yangın ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisi ile ekipler yangını sürdürmekte zorluk çekiyor.

Dik yamaçlardan aşağı süzülen yangın yerleşim yerlerini de tehdit ederken, Silifke Jandarma ekipleri Hırmanlı Mahallesi'nde ve Sığırcık mevkiinde ikamet eden vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Arazözlerin yanında Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı iki adet TOMA yangın söndürmek için Hırmanlı mahallesine geldi. Yangın rüzgarın da etkisi ile şiddetini sürdürüyor. Hırmanlı Mahallesinin giriş ve çıkışlarında Jandarma ekipleri güvenlik gerekçesi ile yolu trafiğe kapattı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Gülnar'da başlayan yangın Silifke ilçemizdeki Hırmanlı Mahallemize sıçradı. Hırmanlı ve Sığırcık mevkiindeki evleri tedbir amaçlı boşalttık. Vatandaşlarımızı güvenli bölgelere sevk ettik" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Büyükeceli, Mersin, Gülnar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülnar'daki orman yangın Silifke'ye sıçradı, Vatandaşları tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülnar'daki orman yangın Silifke'ye sıçradı, Vatandaşları tedbir amaçlı tahliye edildi - Son Dakika
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