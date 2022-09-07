Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı

07.09.2022 12:28
Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. Karadan ve havan gerçekleştirilen müdahalelerde, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarından güçlük yaşanırken, çalışmalara katılmak üzere giden Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı. Delikkaya köyü civarında meydana gelen kazada, araçta bulunan orman personelleri, çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulansta gerçekleştirildi.

"Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor"

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde Karadere mevkiinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Çalışmalar devam ediyor. Şu anda 12-13 tane hava aracı söndürme çalışmalarına havadan destek verirken, karadan da ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve bölgedeki yoğun duman çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Yangından yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan etkilendi" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Büyükeceli, Gülnar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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