Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor

08.09.2022 07:58
Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor

MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve gece saatlerinde Silifke ilçesine sıçrayan orman yangınının kontrol altına alınması için başlatılan çalışma, ikinci gününde havadan ve karadan sürdürülen mücadele ile devam ediyor.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve gece saatlerinde Silifke ilçesine sıçrayan orman yangınının kontrol altına alınması için başlatılan çalışma, ikinci gününde havadan ve karadan sürdürülen mücadele ile devam ediyor.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Orman yangınına kontrol altına alma çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile sürdürüldü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye, gece görüşlü helikopterler ile devam edildi. Hızla büyüyen ve Silifke ilçesine sıçrayan yangın, transit yol güzergahını da tehlikeye attı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Silifke-Aydıncık arası bazı yol ve tünellerin tedbir amaçlı trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ayrıca AFAD Başkanlığı, Gülnar ilçesinde 450, Silifke ilçesinde ise 370 vatandaşın evlerinden tahliye edildiğini ve bu vatandaşların barınmaları için 843 kişilik tesis planlamasının yapıldığını bildirdi.

Yangının ikinci gününün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başlatıldı. Uçaklar, yangın bölgesine yaptıkları sortilerle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altın alınması için karadan müdahalelerin ise aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.


YORUMLAR
500
Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Kaynak: DHA

Büyükeceli, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:41 Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı çıktı
11:37 Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti
11:24 Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı
11:21 Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı
11:17 Apple'ın yeni iPhone 14'ü Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen sorunun cevabı
11:13 Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi
11:09 İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi! Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi
11:03 Türk mühendisler çimentosuz harçlarla duvar tasarladı, 30 tonluk basınç bile yıkamadı!
11:01 Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular
10:58 Gram altın fiyatı yatay seyrediyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 12:13:13. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement