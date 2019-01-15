Mersin'in Gülnar İlçesinde Eğitime Ara
53 dakika önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Mersin
'in Gülnar
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan sağanağın giderek şiddetini artırıp metrekareye 100 kilogram civarında yağış düşmesinin, rüzgarın hızının da saatte 70-80 kilometreye çıkmasının beklendiği vurgulandı.
Olası sel, su baskını
ile heyelan riski nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin okullara gidiş ve dönüşlerinde sorun yaşamamaları için eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan gaziler, şehit yakınları, engelliler ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:43 Kaynak: AA
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü
Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Projelerini Açıkladı
Trump'tan ABD-Türkiye Ekonomik İlişkilerine Vurgu: Büyük Potansiyel Var