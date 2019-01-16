Son Dakika Haberleri: Mersin'in Gülnar İlçesinde Okullar Tatil

Mersin'in Gülnar İlçesinde Okullar Tatil

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Mersin'in Gülnar İlçesinde Okullar Tatil, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile mahallelerde kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit yakınları ile gaziler, engelli personel ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:44 Kaynak: AA

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