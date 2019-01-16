Mersin'in Gülnar İlçesinde Okullar Tatil
1 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Mersin
'in Gülnar
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile mahallelerde kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit yakınları ile gaziler, engelli personel ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:44 Kaynak: AA
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Ziraat Bankası Genel Müdürü, Kredi Kartı Borcu Olanlara Verilecek Kredinin Detaylarını Anlattı