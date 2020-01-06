Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

6 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi, System.String[]

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mersin, Gülnar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:52 Kaynak: AA
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