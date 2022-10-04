İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, ikametlerin temizlik ve bakım çalışmalarını da yapıyor.

Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları 'Vefa Projesi' ile karşılanıyor - Son Dakika

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