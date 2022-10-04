Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

04.10.2022 14:20
Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor.

İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, ikametlerin temizlik ve bakım çalışmalarını da yapıyor.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, ilçede 15 Ağustos'ta başlayan "Vefa Projesi"nden bugüne kadar 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Mersin'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü Mersin'de kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti Mersin'de yaktığı ateşi söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi hayatını kaybetti AK Parti'li Taşkın: 'CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi' AK Parti'li Taşkın: 'CHP'nin yürüttüğü siyaset milli güvenlik sorunu haline geldi'
Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları 'Vefa Projesi' ile karşılanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 20:51:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement