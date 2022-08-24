AKKUYU NGS İNŞA SAHASINDA HAVA KANALLARI ÜRETİMİNE BAŞLANDI - Son Dakika
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AKKUYU NGS İNŞA SAHASINDA HAVA KANALLARI ÜRETİMİNE BAŞLANDI

24.08.2022 12:42

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa sahasında havalandırma sistemlerinin montajında kullanılan metal borular olan hava kanallarının üretimi için atölyede çalışmalara başlandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşa sahasında havalandırma sistemlerinin montajında kullanılan metal borular olan hava kanallarının üretimi için atölyede çalışmalara başlandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat çalışmaları hızla sürüyor. İnşaatın zamanında tamamlanması için büyük bir özveri ile çalışılan Akkuyu NGS'de hava kanalı atölyesi de kurularak havalandırma sistemlerinin montajında kullanılan metal borular olan hava kanallarının üretimi için atölyede çalışmalara başlandı.Tedarik, montaj ve kaynak, hazır ürünlerin piyasaya sürülmesi için çeşitli bölgelere ayrılmış olan atölye ayrıca hava kanallarının kaynak bağlantılarının karbon çeliğinden arındırılmasına yönelik bir bölüm de barındırıyor. Atölye, Akkuyu NGS'nin reaktör bölümleri ve türbin binaları olmak üzere ana tesislerinin yanı sıra santralin genel bina ve yapılarında kullanılacak yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitli hava kanalları üretiyor.

Hava kanallarının üretiminin tam kapasiteye erişmesinin ardından Türkiye'de üretilen çeliği kullanan nükleer santralin güvenilir şekilde işletilmesi için önemli olan üretim hacmi yılda yaklaşık 40 bin metrekare olacak. Çok yüksek kalitede üretilmesi hedeflenen ürünlerin kontrolü birkaç aşamada gerçekleştiriliyor. Hava kanalları, Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanlarının katılımıyla sıkı giriş kontrolünden geçtikten sonra kurulum için gönderiliyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Akkuyu NGS inşaat sahasında hava kanallarının üretimi için bir atölye inşa etme kararı, imalat zamanlamasını optimize etme ve mekanik montaj işleri bölümlerine hazır ürün tedarik etme ihtiyacından kaynaklandı. Hava kanalı atölyesinin kurulması projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi sırasında, diğer nükleer santrallerin inşa deneyiminden yararlanıldı. Mevcut aşamada atölyede tam teşekküllü üretim başlatıldı."

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Akkuyu NGS inşa sahasında hava kanalları üretimine başlandı Akkuyu NGS inşa sahasında hava kanalları üretimine başlandı
Kaynak: DHA

Akkuyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKKUYU NGS İNŞA SAHASINDA HAVA KANALLARI ÜRETİMİNE BAŞLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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