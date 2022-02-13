Mersin'in güneşi enerjiye dönüşüyor - Son Dakika

Mersin'in güneşi enerjiye dönüşüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce içme suyu depolarında devreye alınan Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali projesi ile yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç hedefleniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer:

"Yıl sonuna kadar 134 bin konutu aydınlatacak eş değerde elektrik üretimine erişeceğiz"

MERSİN - Mersin'de Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce içme suyu depolarında devreye alınan Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali projesiyle yıllık 6 milyon 650 bin lira kazanç hedefleniyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 3 adet içme suyu deposunda toplam 3 megavatlık Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali Projesini hayata geçirdi. Çalışma kapsamında yüksek enerji tüketimli tesislerin enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerjiden karşılanacak.

"Elektrik üretimlerini kendi bünyemizde gerçekleştirmek için çalışmalarımız var"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ'nin Yenişehir ilçesinde DY2A Su Deposu ve Terfi İstasyonunda devreye aldığı Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali'nde incelemelerde bulundu. Seçer, enerjinin öneminin her geçen gün daha da arttığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin elektrik enerjisi üretimi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Son günlerde, Türkiye'nin hatta dünyanın gündeminde elektrik enerjisindeki anormal fiyat artışlarının olduğuna işaret eden Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin önemli elektrik tüketimi var. Bizim de elektrik üretimlerini kendi bünyemizde gerçekleştirmek için çalışmalarımız var. MESKİ'de çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge birimimiz var" dedi.

"Yıl sonuna kadar 134 bin konutu aydınlatacak eş değerde elektrik üretimine erişeceğiz"

Mersin'in önemli bir güneş potansiyeli olduğunu vurgulayan ve bu potansiyeli değerlendirmek istediklerini aktaran Seçer, "Biz Mersin'de güneşten en azami şekilde yararlanmak istiyoruz. Bu günleri görerek bu yönde çalışmalarımızı başlattık. 3 megavatlık tesisi yeni devreye aldık, güneş enerji santrallerimizi ve bu yıl sonuna kadar bu oranı 18 megavata çıkarmak için çalışıyor arkadaşlarımız. Yıl sonu itibarıyla da 18 megavata erişmiş olacağız. Yeni devreye aldığımız tesis 2 bin konutu aydınlatacak eş

değerde bir elektrik enerjisi üretiyor. Yıl sonuna kadar da yeni devreye alacağımız sistemlerle 12 bin konutu aydınlatacak eş değerde elektrik üretimine erişeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çöpten de elektrik üretiliyor

Büyükşehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama tesislerinde 75 bin konutu aydınlatmaya yetecek eş değerde çöpten elektrik üretiminin sürdüğünü anımsatan Seçer, yıl sonuna kadar üretim değerlerinin artacağını söyledi. Seçer, "Yoğun bir çalışmamız var. Bu yıl sonuna kadar oradaki rakamı da 122 bin konutu aydınlatacak seviyeye çıkaracağız. Yani güneşten, gazdan Mersin Büyükşehir Belediyesinin ve iştiraklerinin bu yıl sonuna kadar ürettiği elektrik toplamda şu anki 77 bin konutu aydınlatacak seviyedeki üretimden 134 bin konutu aydınlatacak seviyelere ulaşacak" diye konuştu.