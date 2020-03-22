Mersin'in her yeri dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Mersin'in her yeri dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentin 13 ilçesinde 73 araç-ekipman ve 93 personelle kapsamlı bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Mersin'in her yeri dezenfekte ediliyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kentin 13 ilçesinde 73 araç-ekipman ve 93 personelle kapsamlı bir dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede başlattığı dezenfeksiyon atağıyla, 4'ü merkezde olmak üzere Anamur'dan Tarsus'a kadar kentin her noktasında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Özelikle vatandaşların toplu olarak bulundukları ve kullandıkları alanları dezenfekte eden ekipler, hastaneleri, otobüs duraklarını, bankları, parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarını, alışveriş merkezlerini, banka ve ATM'lerin çevrelerini, kaldırımları ve vatandaşların hava yoluyla veya direkt temasla etkileşim içerisine girdikleri noktaları dezenfekte etti. Ekipler, çalışmalar kapsamında çöp kutularından merdiven trabzanlarına kadar her noktaya özenle eğildi.


13 ilçede 93 personel ve 73 araç-ekipmanla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi


Büyükşehir Belediyesi'nin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikası'na sahip deneyimli ve uzman 93 personeli, sabah saatlerinde 73 araç ve ekipmanla kentin farklı noktalarında çalışmalara başladı. 50 ULV, 20 Holder ve 3 Mistd Blower'den oluşan toplam 73 ekipmanla kentteki çalışmalarını sürdüren ekipler, ULV ve Mistd Blower ekipmanlarıyla hava akışında dezenfeksiyon sağlarken, holder ekipmanıyla da vatandaşların temas ettiği noktaları dikkatle dezenfekte etti.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında İlaçlama Biriminde Mezitli İlçesi Bölge Sorumlusu olan Ahmet Akkum, yapılan çalışmaların kentin genelini kapsadığını belirterek, "İlaçlama Birimi olarak 4'ü merkez olmak üzere 13 ilçede 93 personelimizle dezenfeksiyon işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı daha çok halkın yoğun olduğu bölgelerde yapıyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus, Anamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:23 Kaynak: İHA

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