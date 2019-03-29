Mersin'in İhracatı Şubat Ayında Yüzde 3,9 Azaldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de şubat ayında hem ihracatta hem de ithalatta düşüş yaşandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de şubat ayında hem ihracatta hem de ithalatta düşüş yaşandı. Mersin'in ihracatı şubat ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 134 bin 152 dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici Dış Ticaret İstatistikleri Şubat 2019 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 63,1 oranında azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi. Türkiye ihracatı ise 2019 Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar oldu. İthalat da aynı dönemde, geçen yıla göre yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracatta Almanya, ithalatta Rusya ilk sırada yer aldı



Verilere göre, şubat ayında ihracatta Almanya ilk sırada yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat, 2019 Şubat ayında 1 milyar 225 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya, 741 milyon dolar ile İspanya takip etti.



İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat, şubat ayında 1 milyar 577 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 371 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 347 milyon dolar ile Almanya, 842 milyon dolar ile ABD izledi.



Mersin ihracatta 15'inci, ithalatta 13'üncü sırada yer aldı



Açıklamada, Mersin'in dış ticaret verileri de değerlendirildi. Buna göre, Mersin'de ihracat 2019 Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 134 bin 152 dolar olarak gerçekleşti. Mersin, bu gerçekleşmeyle ihracatta 15'inci sırada yer aldı.



Ö te yandan, Mersin'de ithalat ise şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalarak 102 bin 114 dolar oldu. Mersin, ithalat sıralamasında ise 13'üncü oldu. - MERSİN

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