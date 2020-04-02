Mersin'in ilçelerinde 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak alan dezenfekte edildi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçelerde yaptığı çalışmalarda, 15-31 Mart tarihleri arasında 27 ekip halinde 73 personel ile toplam 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak kullanım noktasında dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Mersin merkezde korona virüs kapsamında tedbir ve mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak ilçelerde de temizlik ve dezenfekte konularında olası salgına karşı yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ile halk sağlığını koruyor.

Merkez dışı 9 ilçede salgını mümkün olan en az zararla atlatma amacıyla çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkezden kilometrelerce uzakta yer alan mahallelerde dahi temizlik ve dezenfekte işlemleri yaparak gözden uzak mahallelere gönülden uzak olmadıklarını hissettiriyor. Çamlıyayla, Tarsus, Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da konuşlu şube müdürlükleri aracılığı ile korona virüs mücadelesinde başarılı bir tablo çizen Büyükşehir Belediyesi, 15-31 Mart tarihleri arasında 9 ilçede toplam 2 bin 700 kamu kurumu ve ortak kullanım noktalarını temizleyerek dezenfektan ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bazı çalışmaları ilçe belediyeleri ile koordinasyon kurarak sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15-31 Mart tarihleri arasındaki çalışmalar kapsamında bin 740 litre dezenfektan kullandı. 9 ilçede titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca ilçe merkezleri ve mahallelerde ana caddeler deniz suyu ile yıkanarak devamında süpürme araçları ile temizlenirken, caddeler ve ara sokakların tamamı ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışması ve sokağa çıkması zorunlu vatandaşların sağlığı için de dezenfeksiyon çalışmalarını sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir'de cadde ve sokakları köşe bucak temizliyor. Ekipler, çöp konteynırlarından ağaç diplerine kadar her alanı karış karış dezenfekte ediyor. Sabahın erken saatlerinde dezenfekte çalışmalarına başlayan ekipler, 4 merkez ilçede bir gün içerisinde 12 bin CC dezenfektan kullanarak 38 mahalleyi ve GMK boyunca tüm sahil yolunu dezenfekte etti. - MERSİN