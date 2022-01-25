Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde kar devam ediyor.
Kentin sahil kesiminde olan ilçeleri uzun aradan sonra görülen karla beyaza büründü.
Yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yollar, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.
Görevliler, sürücüleri araçlarında gerekli ekipmanı bulundurmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, kırsaldaki mahallelerin kapanan yollarını açmak için karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.
Silifke'de de etkili olan yağışın ardından çocuklar kar topu oynadı.
İlçeye bağlı yüksek kesimlerde ekipler kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ??????MERSİN - Anamur ve Silifke'de kar etkili oluyor - Son Dakika