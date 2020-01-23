Mersin'in ilk metro projesi için ön yeterlilik ihalesine 27 Şubat'ta çıkılacak - Son Dakika
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Mersin'in ilk metro projesi için ön yeterlilik ihalesine 27 Şubat'ta çıkılacak

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl inşaat çalışmalarına başlamayı planladıkları metro projesi için 27 Şubat'ta ön yeterlilik ihalesi yapılacağını bildirdi.

Mersin'in ilk metro projesi için ön yeterlilik ihalesine 27 Şubat'ta çıkılacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl inşaat çalışmalarına başlamayı planladıkları metro projesi için 27 Şubat'ta ön yeterlilik ihalesi yapılacağını bildirdi.

Seçer, bir otelde düzenlenen "Mersin Raylı Sistem Bilgilendirme Toplantısı"nda, projenin kent için sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Çalışma sürecine değinen Seçer, şöyle konuştu:

"Metro projesinde önemli aşamalar kaydettik. Bu duruma sadece toplu taşıma meselesi olarak bakmamak lazım. Projeyi sayın Cumhurbaşkanı onaylandı. Projeyi 2019 yatırım programına aldı. Bu çok önemli. Projenin yatırım programına alınması bizim işimizi rahatlattı. Hemen ihale hazırlıklarını yaptık ve 27 Aralık'ta da ihaleye çıktık. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Önemli bir kolaylık sağladı bize. Kısa sürede yol katettik."

Metro ihalesinin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na girdiğini ifade eden Seçer, 13,4 kilometrelik yer altı raylı sistemin eski Mezitli olarak adlandırılan bölge ile eski otogar arasında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Seçer, çalışmaların 13,4 kilometrelik etabında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3,5 yıl inşaat süreci olacak. Bu süreç içerisinde şehirde ekonomik canlılık söz konusu olacak. Proje için 27 Şubat'ta ön yeterlilik ihalesi yapılacak. Son birkaç aydır ismini ispatlamış yerli ve yabancı firmalar, bankalar, finans kurumları ve inşaat firmaları bu konuyla ilgili bölgemizi ziyaret ediyorlar. Bu projeye çok rağbet var. 2020 yılı içerisinde tartışmasız ilk kazmayı vuracağız. Projeye canı gönülden inanıyorum, arkasındayım, Mersin'e çok şey katacak."

Vahap Seçer, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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