Mersin'in kasım ayı ihracatı yüzde 1,7 azaldı

MERSİN (İHA) – Kasım 2020'de Türkiye ihracatı yüzde 0,9 oranında azalırken, Mersin'de bu oran yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Mersin'in 2020 Kasım ayı ihracatı 311 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Kasım 2020 sonuçlarını değerlendirdi. Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihracatın 2020 yılı kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 16 milyar 94 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 21 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ihracatı, 2020 Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 151 milyar 670 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 artarak 197 milyar 14 milyon dolar oldu.

Kasım ayında Mersin'de ihracat da ithalat da azaldı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mersin'in ihracat ve ithalat oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin'de ihracat 2020 Kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 311 milyon dolar, ithalat yüzde 17,9 azalarak 208 milyon dolar olarak gerçekleşti. - MERSİN