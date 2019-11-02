Son Dakika Haberleri: Mersin'in kırsal bölgelerindeki asfalt çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Mersin'in kırsal bölgelerindeki asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin'in kırsal bölgelerindeki asfalt çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal mahallelerdeki yol yapım ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Mersin'in kırsal bölgelerindeki asfalt çalışmaları sürüyor, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kırsal mahallelerdeki yol yapım ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ilçelerin yanı sıra kırsal mahallelerin de yol ve asfalt sorunlarını çözmek için titizlikle çalışıyor. Ekipler, kente hizmet dağılımının eşit bir şekilde yapılması için kırsal bölgelerdeki muhtarlar ve mahalle sakinlerinin talepleri yerine getiriyor.


Ekim ayı boyunca Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde toplam 7 bin 700 metre asfalt yapımı, Silifke, Mezitli, Toroslar, Akdeniz ve Anamur ilçelerinde ise toplam 19 bin 200 metre ise asfalt kaplama yapımı gerçekleştirdi.


Aydıncık ilçesi Değirmendere, Pembecik ve Gücümlü mahalleleri grup yolunda 1. kat sathi asfalt yapım çalışması, Erdemli ilçesi Koramşalı yolunda ise birinci kat sathi asfalt yapım çalışması tamamlandı.


Asfalt kaplama çalışmaları kapsamında Silifke ilçesi Çaltıbozkır-Sina-Çukur grup yolu birinci kat sathi asfalt kaplama, Taşucu Kum Mahallesi'nde ikinci kat sathi asfalt kaplama, Silifke ilçesi Arkum 115. Sokakta ikinci kat sathi kaplama, Mezitli ilçesi Kocayer-Apsun Güzlesi yolunda ikinci kat sathi asfalt kaplama, Toroslar ilçesi Dalakderesi-Korucular-Kerimler mahalleleri arasındaki yolda ikinci kat sathi asfalt kaplama, Akdeniz ilçesi Evren Mahallesi Atatürk Caddesi'nde birinci kat sathi asfalt kaplama, Anamur ilçesi Çamlıpınar yolunda ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışması tamamlandı. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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