Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, 3 Ocak Mersin'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Su, mesajında, Türk milletinin vatanına, bayrağına, kardeşliğine ve kutsalına uzananlara canı pahasına karşı koyarak geçit vermediğini vurguladı.
Ülkenin dört bir yanında vatan uğruna eşsiz kahramanlıkların verildiğini belirten Su, "Esaret altında bir yaşama asla rıza göstermeyeceğini verdiği mücadeleler ile kanıtlayan milletimizin bu azim ve kararlılığının güçlü bir örneğini Mersinliler de kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar 3 Ocak 1922'de elde ettiği destansı bir zaferle vermiştir." ifadesini kullandı.
Su, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mersinlilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği mücadeleyi mutlak bir zaferle neticelendirmesini sağlayan bu ruhu, bizler de sorumluluğumuzun bilinci içerisinde her alanda sergilemeye, sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olmaya devam edeceğiz."