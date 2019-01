Mersin'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Etkinlikler Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan trenin Mersin Garı'nda karşılanmasıyla başladı.



Protokol üyeleri, vatandaşlar ve bayrak taşıyan öğrenciler, karşılama töreninin ardından kortej halinde Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.





Buradaki törende Vali Su, Gürbüz ve Kocamaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanın her yerinde hareketlenen milli mücadele ruhunun Çukurova'da da can bulduğunu belirterek, "97 yıl önce bugün ilimizi düşmanlardan temizleyerek bizlere bu kutlu bayram gününü yaşatan şanlı Kuvayımilliye saflarında mücadele veren ecdadımızı minnet ve şükran duygularıyla yad ediyorum." dedi.



Bu arada, Toroslar Belediyesi tarafından her 3 Ocak'ta düzenlenen Kuvayımilliye yürüyüşü de ilginç görüntülere sahne oldu.



Anadolu kadınını yansıtmak için temsili top ve tüfek taşıyan kadınların da yer aldığı grup, Kuvayımilliye Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüp buradaki etkinliğe katıldı.



Alandaki tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sona erdi.



Öte yandan, tören sırasında alana giren bir köpek, hem törende görevli askerlerle hem de öğrencilerle uzun süre oynadı. Alanı baştan sona gezen köpeğin eğlenceli hareketleri renkli görüntüler oluşturdu.

