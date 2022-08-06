Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir tırın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kömür yüklü bir tırın İran'dan gelip Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu aracı Akdeniz ilçesi Hal Kavşağı mevkisinde durdurdu.

Tırda narkotik köpeği "ANKA" desteğiyle arama yapan ekipler, aracın dorse kısmına "ipe bağlı kızaklı zula tekniğiyle" 183 paket halinde 96 kilogram eroin buldu.

Narkotik köpeği ve X-ray cihazıyla tırda detaylı arama yapan ekipler, toplamda 200 takoz paket halinde 105 kilogram eroin ele geçirdi.

Tır sürücüsü O.H. gözaltına alındı.

Operasyon anbean görüntülendi

Kömürü Kahramanmaraş'a indirdiği öğrenilen tırın Mersin'de trafikteki seyri polis dronuyla kayda alındı.

Polis ekiplerinin aracı durdurması, sürücünün yakalanması, tırda yapılan aramalar ve "ipe bağlı kızaklı zula tekniğiyle" gizlenen eroinin bulunması anbean görüntülendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirterek, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullanmıştı.