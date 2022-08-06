Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

06.08.2022 10:23
Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir tırın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir tırın dorsesine gizlenmiş 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kömür yüklü bir tırın İran'dan gelip Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu aracı Akdeniz ilçesi Hal Kavşağı mevkisinde durdurdu.

Tırda narkotik köpeği "ANKA" desteğiyle arama yapan ekipler, aracın dorse kısmına "ipe bağlı kızaklı zula tekniğiyle" 183 paket halinde 96 kilogram eroin buldu.

Narkotik köpeği ve X-ray cihazıyla tırda detaylı arama yapan ekipler, toplamda 200 takoz paket halinde 105 kilogram eroin ele geçirdi.

Tır sürücüsü O.H. gözaltına alındı.

Operasyon anbean görüntülendi

Kömürü Kahramanmaraş'a indirdiği öğrenilen tırın Mersin'de trafikteki seyri polis dronuyla kayda alındı.

Polis ekiplerinin aracı durdurması, sürücünün yakalanması, tırda yapılan aramalar ve "ipe bağlı kızaklı zula tekniğiyle" gizlenen eroinin bulunması anbean görüntülendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirterek, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi' Bakan Soylu: 'Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi'
Kaynak: AA

Narkotik, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 10:24:00. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement