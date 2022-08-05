Evi kurşunlayan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Evi kurşunlayan şahıs yakalandı

05.08.2022 12:47
Evi kurşunlayan şahıs yakalandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs, yapılan çalışmayla yakalandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir ikameti kurşunlayan şahıs, yapılan çalışmayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesinde E.E. isimli şahsın ikametinin kurşunlanması olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi R.Ç., teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada, 4 tabanca, 4 şarjör, 1 pompalı tüfek ile 252 adet dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ç., adliyeye sevk edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Araştırma, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evi kurşunlayan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evi kurşunlayan şahıs yakalandı - Son Dakika
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