İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesinde E.E. isimli şahsın ikametinin kurşunlanması olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi R.Ç., teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Şahsın adresinde yapılan aramada, 4 tabanca, 4 şarjör, 1 pompalı tüfek ile 252 adet dolu fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Araştırma, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evi kurşunlayan şahıs yakalandı - Son Dakika

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