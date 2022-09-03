Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

03.09.2022 15:42
Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Ahmet Kütük, feci şekilde hayatını kaybetti.

Traktörle Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütük, Çapar Fındıklı mevkiinde rampada durdu. Bu sırada geri kaçan traktör, ters döndü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Traktörün altında kalan Kütük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörün altında kalan vatandaş, hayatını kaybetti
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Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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