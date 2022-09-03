Traktörle Gözne'den Ayvagediği'ne giden Ahmet Kütük, Çapar Fındıklı mevkiinde rampada durdu. Bu sırada geri kaçan traktör, ters döndü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Traktörün altında kalan Kütük, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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