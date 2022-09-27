Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu polisevine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine silahlı saldırı düzenlendi. Polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda 1 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mersin'de bir polis memurunun şehit olduğu, bir polis memurunun ise yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMAKTA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi.