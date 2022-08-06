Mersin'de orman yakınında saman balyaları, alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de orman yakınında saman balyaları, alev alev yandı

06.08.2022 13:46
Mersin'de orman yakınında saman balyaları, alev alev yandı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, orman yakınındaki saman balyalarının olduğu bölgede yangın çıktı.

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, orman yakınındaki saman balyalarının olduğu bölgede yangın çıktı. Alevler, 7 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Şahintepe Mahallesi'ndeki orman yakınında bulunan saman balyaları alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızlı büyüyen alevler, ormana da kısmen sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ormandaki bazı ağaçlar da yangında zarar gördü.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2) Fırat Aydınus'tan, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmasıyla ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular Fırat Aydınus'tan, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmasıyla ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular Ticaret Bakanlığı'ndan 'Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor' iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır Ticaret Bakanlığı'ndan 'Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor' iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yakınında saman balyaları, alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmasıyla ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
11:11 Ticaret Bakanlığı'ndan "Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor" iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de orman yakınında saman balyaları, alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement