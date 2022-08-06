Şahintepe Mahallesi 'ndeki orman yakınında bulunan saman balyaları alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızlı büyüyen alevler, ormana da kısmen sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ormandaki bazı ağaçlar da yangında zarar gördü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman yakınında saman balyaları, alev alev yandı - Son Dakika

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