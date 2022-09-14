İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Şehit Yiğitcan Çiğa İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de polis, öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika

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