Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı

27.09.2022 14:12

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda bulunan PKK'lı iki kadın teröristin, saldırı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda bulunan PKK'lı iki kadın teröristin, saldırı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

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Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıdan kısa süre önce polisevine yaklaşan sırt çantalı iki kadının yan yana yürüdükleri görülüyor.

Kayıtlarda, teröristlerden birinin elindeki çantayı çöp konteynerine atması ve sonrasında yanındaki teröristle yürümesi yer alıyor.

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Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda bir polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

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Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de polisevine saldıran teröristlerin olay öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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