İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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