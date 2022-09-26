Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

26.09.2022 23:50
Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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