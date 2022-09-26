Mersin'de polisevine silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.
Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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